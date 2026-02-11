Понад 4 мільярди за пів року: у Трампа назвали найщедріших союзників України

Спільна ініціатива США та НАТО із закупівель американської зброї для України PURL залучила вже понад 20 країн. У Трампа говорять, що три країни Європи не лише витратили найбільше грошей на озброєння, але й стали прикладом для інших.

Хто витратив найбільше грошей?

Про це під час онлайн-брифінгу розповів посол США при НАТО Метью Вітакер, передає Суспільне.

За його словами, за 6 місяців від старту програми PURL партнери України взяли на себе зобов'язання щодо закупівлі американської зброї для ЗСУ загалом на 4,5 мільярда доларів.

Найщедрішими союзниками України у цей період були:

Німеччина;

Нідерланди;

та Норвегія.

Ці країни не лише зробили значний внесок, але й активно спонукали інших наслідувати їхній приклад. Я хочу подякувати їм за лідерство в цій ініціативі, а також закликати всіх союзників активізуватися та пообіцяти свою підтримку,

– зауважив Вітакер.

Посол додав, що ініціатива PURL дає можливість європейським союзникам України скористатися перевагами "неперевершених американських технологій" та взяти на себе фінансову відповідальність за допомогу Києву у довгостроковій перспективі.

Важливо! Вітакер також анонсував, що на міністерській зустрічі НАТО 12 лютого мають оголосити нову підтримку за програмою PURL.

Що відомо про програму PURL?

Програму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України) заснували НАТО та США у липні 2025 року. Вона покликана прискорити постачання американського озброєння для потреб ЗСУ за гроші партнерів.

Наразі, за словами Вітакера, вже 21 країна НАТО офіційно оголосили про участь у цій ініціативі.

офіційно оголосили про участь у цій ініціативі. Також поза НАТО до програми долучилися Нова Зеландія та Австралія.

Внески усіх країн координує спеціальний фонд Альянсу, створений для роботи PURL.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого нещодавнього візиту до Києва запевнив у подальшому фінансуванні програми.

Я абсолютно впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це критично важливо,

– заявив Рютте.

Однак він додав, що є певні труднощі із розподілом фінансового навантаження на країни.

Зокрема, за його словами, "досить багато" виділяють на PURL:

Норвегія;

Канада;

Данія;

Німеччина;

Швеція;

країни Балтії.

"Відносно багато" вкладаються Бельгія та Словенія.

Водночас деякі члени Альянсу не надто активні у фінансуванні закупівель зброї зі США.

Варто знати! Першими зголосилися виділити кошти на придбання американської зброї за цією програмою Нідерланди. На старті PURL вони зробили внесок у 500 мільйонів євро.

Що купують за програмою PURL?