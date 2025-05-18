Чи підвищили пенсії для українців з ІІІ групою інвалідності у 2025 році

У березні 2025 року в Україні відбулася планова індексація пенсій, у межах якої розмір виплат підвищили на 11,5%. Перерахунок торкнувся більшості категорій пенсіонерів.

Чи проіндексували пенсії по інвалідності

Пенсії для осіб з інвалідністю III групи також проіндексували, але їх розмір розраховується індивідуально. Виплати залежать від середньої зарплати в Україні за три роки перед виходом на пенсію, коефіцієнта стажу та коефіцієнта зарплати, передає 24 Канал з посиланням на експерта Сергія Коробкіна.

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Відповідно, через індивідуальний підхід точний розмір виплат для кожного визначити складно. Втім пенсія для осіб з інвалідністю III групи становить 50% від суми, яку вони отримували б за віком.

Важливо! Пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум, який зараз становить 2 361 гривню.

Що отримують люди з інвалідністю без стажу

Сергій Коробкін пояснив, що якщо людина має інвалідність з дитинства, не може працювати через фізичні обмеження і не має страхового стажу, їй пенсія не призначається. Натомість вона може оформити державну соціальну допомогу з інвалідності через органи соцзахисту.

Зверніть увагу! Наразі розмір такої допомоги становить 2 361 гривню, і навіть після індексації пенсій у 2025 році залишився без змін.