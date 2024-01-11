Китай запропонував США співпрацю: як на це вплинули вибори у Тайвані

На тлі загострення ситуації з Тайванем, Китай вирішив запропонувати США спільну роботу. Американська сторона поки не надала офіційну відповідь.

Що запропонував Китай

Сі Цзіньпін висловив бажання співпрацювати з США. Причиною такої пропозиції президент Китаю назвав бажання зміцнити зв'язки між найбільшими світовими економіками.

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Сі Цзіньпін Президент Китаю Китай готовий співпрацювати зі США для сприяння стабільному, здоровому та сталому розвитку китайсько-американських відносин

Президент Китаю наголосив, що ця співпраця дасть можливість обом державам можливість краще забезпечувати власних громадян. Також Сі вважає цю взаємодію важливою для усієї міжнародної спільноти.

Варто зауважити, що китайський президент акцентував на тому, що ця співпраця є запорукою світової безпеки. Цікаво, що усі ці заяви пролунали на фоні загострення питання, відносно Тайваню.

Що відбувається в Тайвані

13 січня у Тайвані відбудуться вибори. Кандидати мають полярні позиції, саме тому у результаті їх проведення, країна обере вектор спрямування у бік Китаю чи США.

Пекін дуже незадоволений проамериканським кандидатом – Лаєм Чінте. Якщо він стане президентом, Тайвань може стати ближче до США.

Китайський лідер хоче втрутитись у виборчий процес, однак Вашингтон закликає його це не робити. Щобільше, у грудні США прийняли рішення про постачання військового обладнання у Тайвань на 300 мільйонів доларів. За це Китай ввів на 5 американських компаній санкції.