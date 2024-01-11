Что предложил Китай

Си Цзиньпин выразил желание сотрудничать с США. Причиной этого предложения президент Китая назвал желание укрепить связи между крупнейшими мировыми экономиками.

Читайте также Пенсия для людей с инвалидностью I группы: какие выплаты в 2024 году

Си Цзиньпин Президент Китая Китай готов сотрудничать с США для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений

Президент Китая подчеркнул, что это сотрудничество позволит обоим государствам лучше обеспечивать собственных граждан. Также Си считает это взаимодействие важным для всего международного сообщества.

Стоит отметить, что китайский президент акцентировал внимание на том, что это сотрудничество является залогом мировой безопасности. Интересно, что все эти заявления прозвучали на фоне обострения вопроса Тайваня.

Что происходит в Тайване

13 января в Тайване пройдут выборы. Кандидаты имеют полярные позиции, именно поэтому в результате их проведения страна выберет вектор направления в сторону Китая или США.

Пекин очень недоволен проамериканским кандидатом – Лаем Чинте. Если он станет президентом, Тайвань может стать ближе к США.

Китайский лидер хочет вмешаться в избирательный процесс, однако Вашингтон призывает его этого не делать. Более того, в декабре США приняли решение о поставке военного оборудования в Тайвань на 300 миллионов долларов. За это Китай ввел на 5 американских компаний санкции.

Заметьте! Си в своей новогодней речи заявил, что Тайвань обязательно воссоединится с Китаем