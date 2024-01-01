Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что возвращение острова под китайский контроль "неизбежно". По его словам, это якобы историческая составляющая.

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Си Цзиньпин высказался о Тайване в новогоднем обращении

Лидер КНР заявил, что воссоединение родины, имея в виду Китай и Тайвань, является "исторической неизбежностью". Он также отметил, что в этом якобы "заключается главный национальный интерес" и этого "желает народ".

Соотечественники с обеих сторон Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу омоложения китайской нации,

– заявил Си Цзиньпин.

Стоит отметить, что в официальном английском переводе лидера Поднебесной, опубликованном информационным агентством Синьхуа, использовали более простое выражение. Там Си Цзиньпин якобы сказал, что Китай, безусловно, воссоединится.

Президент Тайваня ответила Си Цзиньпину на "воссоединение" с Китаем

Глава Тайваня Цай Инвень отреагировала на заявление лидера Китая, что "воссоединение" с островом неизбежно. Она сказала, что важнейшим принципом того, какой курс следует придерживаться в отношениях с Китаем, является демократия.

"Для принятия решения нужна общая воля народа Тайваня. В конце концов мы демократическая страна", – подчеркнула Цай Инвень.

Кроме того, она отметила, что мир в регионе должен основываться на принципах "достоинства".

Стоит отметить, что Китай усиливает свое военное давление, чтобы отстаивать претензии на суверенитет над демократически управляемым Тайванем, в котором 13 января состоятся президентские и парламентские выборы.

Цай также добавила, что Китай должен уважать результаты выборов на Тайване, и обе стороны обязаны поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе. В то же время, Китай рассматривает выборы как выбор между войной и миром и отказывается от многочисленных предложений Цай о переговорах, считая ее "сепаратисткой".