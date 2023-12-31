Такое мнение 24 Каналу выразил доктор исторических наук, профессор УКУ Ярослав Грицак, добавив, что мы являемся людьми с Запада, поэтому часто мыслим другими категориями. Следовательно, нам нелегко понять логику Китая.
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Какие изменения могут произойти в Пекине
Для Китая идея завоевания чужих территории является почти варварской. Си Цзиньпин считает, что завоевывать надо мягкой силой, например, экономикой, капиталом.
Позиция Китая очень проста и прагматична. Он максимально пользуется этой войной (России с Украиной – 24 Канал). На самом деле Китай поддерживает интегральную целостность Украины – это вопрос вне дискуссии, потому что независимость Крыма и Донбасса – это фактически то же, что и Тайваня,
– заметил Ярослав Грицак.
Он добавил, что Китай дал предупреждение Владимиру Путину о том, что существуют вещи, через которые он не может переступить. "Красная линия", которая наиболее выразительна – это то, что Путин не имеет права применять ядерное оружие во время войны, потому что это не в интересах Китая.
Такая ситуация в первую очередь нарушит экономическое равновесие. Следовательно, это запрет, за нарушение которого Китай может перейти из нейтральных союзников России в ее нейтральных врагов,
– сказал профессор УКУ.
Вопрос Тайваня будет также зависеть от того, как будет развиваться война в Украине. Если в худшем сценарии, Россия может преуспеть, тогда не исключено, что Китай начнет операцию по присоединению Тайваня. В настоящее время на этой территории могут усилиться сепаратистские тенденции. Это может дать повод Китаю для агрессии.
Однако следует подчеркнуть, что сегодня Пекин также имеет свои проблемы, его экономика замедляется. Но обо всем этом можно говорить как о длительной перспективе. Сейчас в Украины есть окно возможностей. Речь идет о том, что Китай пока не будет активным союзником России.
Он мечтает восстановить свой геополитический статус великого игрока. Китай думает, что Россия делает эту работу, потому что "подрывает" силы своего главного соперника – США. Теперь Россия становится вассалом Китая и Путин к этому готовится,
– подытожил Ярослав Грицак.
Позиция Китая: что известно
- Китай и Россия во время полномасштабной войны продолжают развивать свои торговые отношения. За 11 месяцев 2023 года товарооборот между странами превысил 200 миллиардов долларов. Си Цзиньпин и Владимир Путин публично заявляли о своем сотрудничестве и тесных отношениях. Также неоднократно сообщалось, что Китай в обход санкций передает России беспилотники, грузовики, микрочипы.
- После начала войны в Украине от российской нефти отказались в Европе. Следовательно, крупнейшими партнерами страны-агрессора стали Китай и Индия. Только Китай ориентировочно покупает 40% – 45% российского сырья. Индия также увеличивает этот показатель, хотя до полномасштабной войны поставок в эту страну почти не было.
- Китай 20 декабря посетил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Они обсуждали торговлю между странами и дальнейшее сотрудничество. По информации СМИ, российский чиновник хвастался, что Россия и Китай якобы перестали использовать американский доллар. В Кремле заявили, что удовлетворены тем, как растут связи между странами.