Як в Україні зростатиме прожитковий мінімум

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму не збільшиться, проте в наступному році все ж зростатиме. Прожитковий мінімум зростатиме на рівні інфляції.

Як зросте прожитковий мінімум

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки.

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Розмір мінімуму для однієї людини нині становить 2 920 гривень, а його розмір зростатиме так:

на 8,6% до 3 171 гривні у 2026 році;

на 5,9% до 3 358 гривень у 2027 році;

на 5,3% до 3 536 гривень у 2028 році.

Прожитковий мінімум для дітей та непрацездатних осіб

У 2026-2028 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням індексу споживчих цін.

Діти до 6 років:

2026 – 2 783 гривні;

2027 – 2 947 гривень;

2028 – 3 103 гривні.

Діти від 6 до 18 років:

2026 – 3 471 гривня;

2027 – 3 676 гривень;

2028 – 3 871 гривень.

Працездатні особи:

2026 – 3 288 гривень;

2027 – 3 482 гривні;

2028 – 3 667 гривень.

Особи, які втратили працездатність:

2026 – 2 564 гривні;

2027 – 2 715 гривень;

2028 – 2 859 гривень.

Водночас розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року.