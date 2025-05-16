Реформа прожиткового мінімуму: Шмигаль анонсував зміни
- Уряд України планує реформу, яка включає підвищення прожиткового мінімуму, замороженого на три роки.
- На 2025-2027 роки встановлено прожитковий мінімум: 3 028 гривень для працездатних, 2 361 гривня для непрацездатних.
Уряд підтримує реформи в соціальній сфері. Одним з напрямків буде зміна підходів до прожиткового мінімуму.
Про зміни прожиткового мінімуму
Можливі зміни в соціальний сфері прокоментував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.
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За словами Шмигаля, він отримав пакет законів щодо реформ та ознайомлюється з ними:
Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо. І не тільки цю реформу, і ще декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство,
– сказав він, відповідаючи про законопроєкти депутатів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму.
Який зараз прожитковий мінімум
Зараз прожитковий мінімум для повнолітніх осіб такий:
- 3 028 гривень – для працездатних осіб;
- 2 361 гривня – для осіб, що визнані непрацездатними.
Для неповнолітніх осіб прожитковий мінімум встановлено на такому рівні:
- 2 563 гривні – для дітей до 6 років;
- 3 196 гривень – для дітей віком від 6 до 18 років.
Кабінет міністрів вирішив заморозити розмір прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Він є базовим державним соціальним стандартом на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.
Крім того, уряд заморозив на цей період мінімальну зарплату. У 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8 000 гривень, "що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році", пояснили в уряді.