Путін збирається скорочувати воєнні видатки, але у своєрідний спосіб

Російський узурпатор Володимир Путін планує скоротити військові витрати на 2026 рік. Загалом скорочення нібито діятиме три роки.

У розмові з 24 Каналом економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв пояснив, чи можлива взагалі реалізація обіцянки Путіна та що насправді стоїть за словами диктатора. До слова, свої плани Путін озвучив після того, як міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков нещодавно заявив, що країна перебуває "на межі рецесії".

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У Путіна є лише два варіанти

Економічний оглядач зазначив, що у вересні Кремлю доведеться робити непростий вибір, тому що виходити з новим бюджетом, у якому дірка на початок року відразу становитиме 3 – 4 трильйони рублів – ганебно для Путіна.

Диктатор має показати більш-менш пристойний дефіцит у 2 – 3 трильйони, однак він ніяк на нього не виходить, враховуючи те, що падають доходи й збільшуються витрати,

– мовив Ширяєв.

Також він наголосив, що російська оборонка не може збільшувати кількість виробництва озброєння та техніки, а лише підвищувати ціни. Наприклад, у Ставрополі на межі банкрутства підприємство, яке постачає мікроелектроніку для всіх військових літаків.

Проблема у тому, що згідно з держоборонзамовленням собівартість продукції, яку випускає цей завод 2600 рублів, але це не дозволяє виплачувати кредити та отримувати прибуток. Адже реальна ціна, за якою повинна була б продаватися продукція – 3600 рублів.

Наразі для російської оборонки є два варіанти: або різко підняти ціни й тоді вони ще деякий час протримаються, або треба зменшувати виробництво озброєння та техніки,

– додав економічний оглядач.

Тож коли Путін каже, що Росії доведеться скорочувати воєнні видатки, то має на увазі, що доведеться зменшувати кількість виробництва озброєння та техніки. Можливо, завдяки цьому вдасться залишитися у межах витрат 2025 року.

Крім цього, Путін розширив коло інформації, що охоплюється законом Росії про державну таємницю, включивши деталі зовнішньої політики, міжнародної торгівлі, економічної політики, наукових розробок та можливої військової мобілізації.