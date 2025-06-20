ВВП росте, а бідність падає: Путін знову нафантазував добробут Росії
- Путін заявив про зростання ВВП Росії на 1,5% за чотири місяці 2025 року та зменшення рівня бідності до 7,2%.
Фактична ситуація в економіці Росії показує залежність від експорту сировини, скорочення активів та нестачу робочої сили.
Економіка Росії тріщить по швах, однак не для Путіна. У російського диктатора все гаразд і ВВП, і з безробіттям, і з рівнем бідності в країні.
Як Путін оцінює економічну ситуацію в Росії
Володимир Путін заявив, що вплив сировинного сектору на економіку Росії більше не є визначальним, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Виступаючи на економічному форумі у Петербурзі, Путін заявив, що:
- ВВП Росії за чотири місяці 2025 року зріс на 1,5% і щороку зростає на 5%, попри всі труднощі.
- Протягом 2 років російська економіка зростала швидше, ніж загальносвітова.
- Рівень безробіття в Росії досяг історичного мінімуму у 2,3%.
- Кількість бідних у Росії зменшилася з 42,3 мільйона у 2000 році до нинішніх 10,5 мільйонів – до 7,2%.
Варто знати! У 2025 році Путін, за його словами, хоче перейти "до збалансованого економічного зростання" Росії.
Яка насправді ситуація в російській економіці
Насправді російський бюджет на третину залежить від доходів, які отримує за рахунок експорту сировини – насамперед газу та нафти. Ресурси ж, що допомагали економіці Росії зростати протягом 2 років, вичерпалися.
За словами голови Банку Росії Ельвіри Набіулліної, такими ресурсами були:
- робоча сила;
- виробничі потужності;
- капітал банківської системи;
- ресурси Фонду національного добробуту.
Однак наразі ліквідні активи, запаси у валюті та золоті рекордно скоротилися, а масова мобілізація та міграція призвели до нестачі робочої сили у 2 мільйони осіб.
Важливо! Статистика Росстату показує, що у І кварталі зростання ВВП Росії впало з 4,1% до 1,4%, а економіка почала вперше скорочуватися з 2022 року. При цьому прибутки нафтових компаній зменшились вдвічі, а промисловість опинилася на межі стагнації.