"Запас міцності достатній": Путін прокоментував стан економіки Росії

Путін відповів на питання одного журналіста щодо економіки Росії. Він розповів про санкції та тиск зі сторони країн Заходу.

Путін про економіку Росії

Російські ЗМІ повідомляють, що на думку президента Росії Володимира Путіна, стан економіки в країні "хороший".

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Запас міцності російської економіки достатній, щоб йти вперед,

– сказав він.

Також лідер держави наголосив, що нині у Росії рекордно знизився рівень безробіття, а у підсумку 2023 року очікується ріст економіки на 3,5%. За його словами, державний борг теж скорочується.

До слова Путін наголосив, що Росія готова налагоджувати контакти з Європою, але та залежна від рішень США, що унеможливлює цей процес.

Економіка Росії страждає

Головний економіст санкцій у Мінфіні США Рейчел Лінгаас розповіла, що якби Росія не розпочала війну з Україною, її економіка зросла б на 5%. Також Москва значно відстала від інших експортерів енергоносіїв, включно із США.

За 2023 рік країна витратила понад 100 мільярдів доларів на військові потреби, а це третина від усіх коштів.

У 2024 році на статтю "національна оборона" Росія витратить 10,77 трильйона рублів, а ще 3,33 трильйона рублів виділять за статтею, куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП.

До слова санкції проти Росії на нафту та газ не мали очікуваного впливу на країну. Проте деякі фінансові збитки все ж таки були завдані.