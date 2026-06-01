Путін підвищує ставки: Кремль узявся за економічний шантаж Вірменії

У неділю, 7 червня, у Вірменії мають пройти парламентські вибори. Напередодні голосування Росія посилює економічний тиск на Єреван, намагаючись зберегти свій вплив на нього.

Як Росія посилює тиск на Вірменію

Річ у тім, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публічно критикує Росію та намагається і поглибити співпрацю з Брюсселем і Вашингтоном, а це, звісно не подобається Москві, пише Reuters.

Дивіться також Путін занервував: Росія взялася шантажувати Вірменію цінами на газ

У відповідь російський диктатор Володимир Путін б'є по економіці країни, щоб у такий спосіб похитнути позиції партії Пашиняна "Громадянський договір" перед виборами.

Росія вже запровадила низку торгівельних обмежень для Вірменії та пригрозила ще більшими.

Ціни на газ

На початку квітня Путін заявив Пашиняну, що Вірменія платить 177,5 долара за тисячу кубометрів російського газу. Водночас у Європі, за його словами, той же обсяг коштував би понад 600 доларів.

Різниця величезна, розрив дуже суттєвий, – сказав Путін, натякнувши, що ціни можуть зрости.

А днями Міністерство закордонних справ Росії вже прямо попередило Єреван, що Росія може призупинити або повністю припинити постачання дешевої нафти, газу та необроблених алмазів, якщо Вірменія продовжить курс на ЄС.

Членство в економічному союзі

Євразійський економічний союз, який очолює Росія, заявив, що може розглянути питання про призупинення членства Вірменії, оскільки та прагне приєднатися до ЄС.

Аналітики говорять, що для вірменської економіки вихід із цього торгівельного союзу, може обернутися негайними потрясіннями. Адже лише у 2025 році, за даними урядової статистики, на Росію припадало близько 35% зовнішньої торгівлі Вірменії.

Свіжі овочі та ягоди

Росія також вже запровадила з 30 травня тимчасові обмеження на імпорт із Вірменії свіжих плодів та овочів:

помідорів;

огірків;

перцю;

листової зелені;

та полуниці.

Це при тому, що саме Росія є найбільшим ринком збуту для свіжої сільськогосподарської продукції Вірменії.

Обмеження на рибу

Москва вже надіслала Єревану вимогу з 2 червня призупинити сертифікацію для російського ринку всіх вірменських експортерів риби. Виняток надали лише двом компаніям.

Пояснили обмеження тим, що під час перевірок підприємств із переробки рибної продукції нібито виявили невідповідність вимогам Росії.

Алкогольні напої

Російська служба захисту прав споживачів наприкінці травня рекомендувала торгівельним мережам та імпортерам відмовитися від продажу деяких партій вина та бренді з Вірменії. Знову нібито знайшли якісь невідповідності стандартам якості.

Мінеральна вода

Мінеральна вода теж потрапила під бан. Росія тимчасово призупинила імпорт води марки "Джермук", пояснивши рішення порушеннями у маркуванні продукції.

Квіти з Вірменії

Заборонами не обійшли навіть квіти. 22 травня Росія тимчасово обмежила імпорт квіткової продукції з Вірменії. Щоправда, що заходи, мовляв, діятимуть лише на період проведення додаткових перевірок, щоб запобігти поширенню рослинних хвороб і шкідників.

Зауважте! Вірменія останнім часом активно намагається поглибити співпрацю з Євросоюзом. У 2025 році країна ухвалила закон, який дозволить запустити процес вступу до ЄС. А нещодавно Єреван запросив з візитом держсекретаря США Марко Рубіо.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що Єреван допускає можливість виходу з Організації Договору про колективну безпеку та Євразійського економічного союзу. Це може статися, якщо Росія почне ухвалювати рішення, які суперечитимуть національним інтересам Вірменії.

Тим часом Путін заявив, що прагнення Вірменії до членства в Європейському Союзі нібито може призвести до розвитку подій за "українським сценарієм".

Аналогічно висловився і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він закликав вірменську владу діяти обережно, аби не повторити "те, що сталося в Україні".