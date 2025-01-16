Рада виконала ще один маяк МВФ: які зміни будуть у законодавстві
- Парламент прийняв законопроєкт №12245, який змінює Бюджетний кодекс, створюючи умовний загальний фонд публічних інвестицій.
- Кошти з різних фондів будуть об'єднані, а розподілом займатиметься Стратегічна інвестиційна рада при Уряді.
- Об'єднають фонди, такі як Дорожній фонд, Фонд поводження з радіоактивними відходами, Фонд розвитку водного господарства та інші.
- Голова бюджетного комітету зазначила, що оновлення законопроєкту змінить розподіл коштів між різними напрямками.
Парламент затвердив у другому читанні законопроєкт №12245, який передбачає зміни до Бюджетного кодексу. Нововведення передбачає створення умовного загального фонду публічних інвестицій.
Що зміниться в бюджетному кодексі
Кошти фонду розподілятиме "Стратегічна інвестиційна рада при Уряді", яка за своїм складом фактично дублює Уряд, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
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Які структури об'єднають:
- Дорожній фонд,
- Фонд поводження з радіоактивними відходами,
- Фонд розвитку водного господарства,
- Фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації,
- Фонд внутрішніх водних шляхів та інші субвенції,
Тепер усі видатки цих структур будуть об’єднані в єдиний фонд. Уряд отримає повноваження розподіляти ці кошти між різними напрямками.
На що вплинуть нововведення
Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа роз'яснила, що ще зміниться внаслідок оновлення законопроєкту.
Зокрема, зміни передбачають:
Пріоритезацію капітальних видатків. Уряд зосереджуватиме фінансові ресурси на найважливіших проєктах, замість розпорошення коштів на сотні об’єктів через численні бюджетні розпорядники.
Єдині правила відбору проєктів. Проєкти відбиратимуться за спільними критеріями для всіх фондів і субвенцій, що усуне хаос з окремими процедурами для кожного випадку.
Фінансування лише перевірених об’єктів. З бюджету фінансуватимуться тільки ті проєкти, які пройшли оцінку та визнані важливими та реалістичними для реалізації. Це зменшить вплив політичних факторів на розподіл коштів.
Єдиний портфель інвестиційних проєктів. Створення загального переліку проєктів дозволить ефективніше пропонувати їх для фінансування міжнародним донорам.
Прозорість процесу. Усі рішення щодо публічних інвестиційних проєктів та їхні результати відображатимуться в режимі онлайн.