Через атаку на Київ: Рада ЄС запровадила нові санкції проти Росії

У п'ятницю, 17 липня, Рада ЄС ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо однієї фізичної особи та п’яти юридичних осіб. Усі вони є частиною російського військово-промислового комплексу та причетні до виробництва безпілотників.

Які санкції запровадили у ЄС

Санкції впроваджуються зокрема у зв'язку з нещодавніми смертоносними ударами по Києву в ніч на 1 та 5 липня 2026 року, а також жорстокою військовою кампанією, спрямованою на навмисне ураження цивільної інфраструктури, про що йдеться на сайті Ради.

Всі п’ять компаній входять до групи ABS Electro, яка займається розробкою та виробництвом електронних і радіоелектронних компонентів, необхідних для ведення війни із застосуванням дронів. Зокрема, ці підприємства беруть участь у створенні систем, що підвищують можливості російських безпілотних літальних апаратів, таких як Shahed і Geran, збільшуючи їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, кілька компаній виробляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектору. Він забезпечує російському уряду значні доходи.

До санкційного списку ЄС також внесено Ірину Харісову – голову ради директорів групи компаній ABS Electro та керівницю кількох підприємств, що входять до цієї групи.

Особи та компанії, внесені до санкційного списку, підлягають замороженню активів.

Також забороняється прямо чи опосередковано надавати їм або на їхню користь кошти чи економічні ресурси.

Для фізичних осіб, включених до списку, додатково діє заборона на в’їзд до Європейського Союзу.

Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Таким чином, Євросоюз продовжує активно підтримувати Україну. Зокрема, це актуально на тлі чинних регулярних атак по цивільній інфраструктурі.

Що ще відомо про санкції проти Росії

Нагадаємо, що Греція не підтримала 21-й пакет санкцій проти Росії. Причиною є ситуація щодо російського газу.

Водночас у Болгарії змінили свою позицію. Там пообіцяли підтримати обмеження проти Кремля.