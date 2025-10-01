Знову невдача: Raiffeisen Bank не зміг продати частку свого бізнесу у Росії
- Raiffeisen Bank International не зміг продати частину бізнесу в Росії через опозицію російських чиновників.
- Банк під тиском США та ЄС намагається скоротити діяльність у Росії, але продаж підрозділу потребує дозволу російської влади.
Raiffeisen Bank International зазнав невдачі у спробі продати частину бізнесу в Росії. Річ у тім, що Москва прагне зберегти ключовий фінансовий міст до Заходу.
Чому Raiffeisen Bank не зміг продати дочірню компанію?
Зокрема російські чиновники виступили проти продажу, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Чиновники виступили проти через побоювання, що покупець із Росії може спричинити запровадження західних санкцій проти RBI. Raiffeisen у Росії є найбільшим банком-кредитором у країні, який не перебуває під санкціями, що ізолювали місцевих конкурентів.
Це робить його критично важливим для торговельних розрахунків із Росією, включно з експортом газу до Європи,
– йдеться у матеріалі.
Банк намагався продати частку свого російського підрозділу місцевому покупцеві, сподіваючись, що Москва зніме блокування на репатріацію мільярдів прибутків від цього бізнесу.
Водночас Raiffeisen перебуває під тиском з боку США та Європейського Союзу, які вимагають скорочення діяльності в Росії через війну в Україні. Представник Raiffeisen заявив, що банк скорочує бізнес у Росії, а будь-який продаж підрозділу потребує дозволу російської влади.
RBI веде переговори про продаж своєї російської "дочки",
– сказав речник, додавши, що банк не може назвати часові рамки.
Зверніть увагу! Генеральний директор Йоганн Штробль уже кілька разів намагався продати частку російського бізнесу. За словами джерела, він відвідував Росію з цією метою.
Що взагалі відомо про банки у Росії?
Підвищення податків у Росії вдарить по банкам країни. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
Річ у тім, що до Держдуми внесли законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій. Він становить 10 %.
Механізм розрахунку повторює модель 2023 року, коли аналогічний податок на великі компанії приніс бюджету 315 мільярдів рублів,
– розповіли у розвідці.
Зауважте! Від банків очікують іще 200 мільярдів, і це мізерна сума на фоні загального дефіциту.
Що ще відомо про ситуацію щодо Raiffeisen Bank?
У січні 2025 року арбітражний суд Калінінградської області Росії задовільнив позов МКАО "Расперіа трейдінг лімітед" щодо стягнення з Raiffeisen Bank майже 200 мільярдів рублів. 30 квітня поточного рокусуму в розмірі 174,221 мільярда рублів Центробанк списав або вилучив з кореспондентського рахунку у ЦБ Росії на користь "Расперіа".
Зокрема у серпні стало відомо, що суд Росії скасував тимчасові заходи, які забороняли Raiffeisen Bank International продавати свою "Райффайзен Банк". Обмеження були скасовані 4 серпня 2025 року.