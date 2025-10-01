Raiffeisen Bank International зазнав невдачі у спробі продати частину бізнесу в Росії. Річ у тім, що Москва прагне зберегти ключовий фінансовий міст до Заходу.

Чому Raiffeisen Bank не зміг продати дочірню компанію?

Зокрема російські чиновники виступили проти продажу, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Росія збільшує бюджет на війну: інвестиційний банкір відповів, до чого тут Європа

Чиновники виступили проти через побоювання, що покупець із Росії може спричинити запровадження західних санкцій проти RBI. Raiffeisen у Росії є найбільшим банком-кредитором у країні, який не перебуває під санкціями, що ізолювали місцевих конкурентів.

Це робить його критично важливим для торговельних розрахунків із Росією, включно з експортом газу до Європи,

– йдеться у матеріалі.

Банк намагався продати частку свого російського підрозділу місцевому покупцеві, сподіваючись, що Москва зніме блокування на репатріацію мільярдів прибутків від цього бізнесу.

Водночас Raiffeisen перебуває під тиском з боку США та Європейського Союзу, які вимагають скорочення діяльності в Росії через війну в Україні. Представник Raiffeisen заявив, що банк скорочує бізнес у Росії, а будь-який продаж підрозділу потребує дозволу російської влади.

RBI веде переговори про продаж своєї російської "дочки",

– сказав речник, додавши, що банк не може назвати часові рамки.

Зверніть увагу! Генеральний директор Йоганн Штробль уже кілька разів намагався продати частку російського бізнесу. За словами джерела, він відвідував Росію з цією метою.

Що взагалі відомо про банки у Росії?

Підвищення податків у Росії вдарить по банкам країни. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Річ у тім, що до Держдуми внесли законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій. Він становить 10 %.

Механізм розрахунку повторює модель 2023 року, коли аналогічний податок на великі компанії приніс бюджету 315 мільярдів рублів,

– розповіли у розвідці.

Зауважте! Від банків очікують іще 200 мільярдів, і це мізерна сума на фоні загального дефіциту.

Що ще відомо про ситуацію щодо Raiffeisen Bank?