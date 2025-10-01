Опять неудача: Raiffeisen Bank не смог продать долю своего бизнеса в России
- Raiffeisen Bank International не смог продать часть бизнеса в России из-за оппозиции российских чиновников.
- Банк под давлением США и ЕС пытается сократить деятельность в России, но продажа подразделения требует разрешения российских властей.
Raiffeisen Bank International потерпел неудачу в попытке продать часть бизнеса в России. Дело в том, что Москва стремится сохранить ключевой финансовый мост к Западу.
Почему Raiffeisen Bank не смог продать дочернюю компанию?
В частности российские чиновники выступили против продажи, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Чиновники выступили против из-за опасений, что покупатель из России может вызвать введение западных санкций против RBI. Raiffeisen в России является крупнейшим банком-кредитором в стране, который не находится под санкциями, что изолировали местных конкурентов.
Это делает его критически важным для торговых расчетов с Россией, включая экспорт газа в Европу,
– говорится в материале.
Банк пытался продать долю своего российского подразделения местному покупателю, надеясь, что Москва снимет блокировку на репатриацию миллиардов доходов от этого бизнеса.
В то же время Raiffeisen находится под давлением со стороны США и Европейского Союза, которые требуют сокращения деятельности в России из-за войны в Украине. Представитель Raiffeisen заявил, что банк сокращает бизнес в России, а любая продажа подразделения требует разрешения российских властей.
RBI ведет переговоры о продаже своей российской "дочки",
– сказал представитель, добавив, что банк не может назвать временные рамки.
Обратите внимание! Генеральный директор Иоганн Штробль уже несколько раз пытался продать долю российского бизнеса. По словам источника, он посещал Россию с этой целью.
Что вообще известно о банках в России?
Повышение налогов в России ударит по банкам страны. Об этом сообщает Служба внешней разведки.
Дело в том, что в Госдуму внесли законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций. Он составляет 10 %.
Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету 315 миллиардов рублей,
– рассказали в разведке.
Заметьте! От банков ожидают еще 200 миллиардов, и это мизерная сумма на фоне общего дефицита.
Что еще известно о ситуации по Raiffeisen Bank?
В январе 2025 года арбитражный суд Калининградской области России удовлетворил иск МКАО "Распериа трейдинг лимитед" о взыскании с Raiffeisen Bank почти 200 миллиардов рублей. 30 апреля текущего года сумму в размере 174,221 миллиарда рублей Центробанк списал или изъял с корреспондентского счета в ЦБ России в пользу "Распериа".
В частности в августе стало известно, что суд России отменил временные меры, которые запрещали Raiffeisen Bank International продавать свою "Райффайзен Банк". Ограничения были отменены 4 августа 2025 года.