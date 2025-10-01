Raiffeisen Bank International потерпел неудачу в попытке продать часть бизнеса в России. Дело в том, что Москва стремится сохранить ключевой финансовый мост к Западу.

Почему Raiffeisen Bank не смог продать дочернюю компанию?

В частности российские чиновники выступили против продажи, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Россия увеличивает бюджет на войну: инвестиционный банкир ответил, при чем здесь Европа

Чиновники выступили против из-за опасений, что покупатель из России может вызвать введение западных санкций против RBI. Raiffeisen в России является крупнейшим банком-кредитором в стране, который не находится под санкциями, что изолировали местных конкурентов.

Это делает его критически важным для торговых расчетов с Россией, включая экспорт газа в Европу,

– говорится в материале.

Банк пытался продать долю своего российского подразделения местному покупателю, надеясь, что Москва снимет блокировку на репатриацию миллиардов доходов от этого бизнеса.

В то же время Raiffeisen находится под давлением со стороны США и Европейского Союза, которые требуют сокращения деятельности в России из-за войны в Украине. Представитель Raiffeisen заявил, что банк сокращает бизнес в России, а любая продажа подразделения требует разрешения российских властей.

RBI ведет переговоры о продаже своей российской "дочки",

– сказал представитель, добавив, что банк не может назвать временные рамки.

Обратите внимание! Генеральный директор Иоганн Штробль уже несколько раз пытался продать долю российского бизнеса. По словам источника, он посещал Россию с этой целью.

Что вообще известно о банках в России?

Повышение налогов в России ударит по банкам страны. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Дело в том, что в Госдуму внесли законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций. Он составляет 10 %.

Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету 315 миллиардов рублей,

– рассказали в разведке.

Заметьте! От банков ожидают еще 200 миллиардов, и это мизерная сумма на фоне общего дефицита.

Что еще известно о ситуации по Raiffeisen Bank?