Вперше у світі: як Україна вибудувала фізичний захист енергообʼєктів

10 жовтня 2023, 15:52
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Джерело:

КМВА

Впродовж шести місяців, з минулорічного жовтня по березень 2023 року, росіяни били по критичній інфраструктурі України. Втім цьогоріч нам вдалося вибудувати захист навколо енергетичних об'єктах.

Захист енергооб'єктів в Україні

Як повідомляють у Київській міській військовій адміністрації, росіяни пошкодили близько 63% енергетичних потужностей столиці за минулий рік. Водночас енергетики та комунальники вже провели роботи з відновлення київських ТЕЦ. 

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Сергій Попко, очільник КМВА, заявив, що за весну та літо Україна вперше у світі створила фізичний захист для енергетичної інфраструктури

 

Сергій Попко

Очільник КМВА

Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі).
Важливо! Було також підготовлено схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків – також вперше у світі.

За словами Попка, цьогоріч буде консолідація зусиль щодо ракетних обстрілів – це й протиповітряної оборони, й влади, а також енергетиків та комунальних служб.

Стан енергосистеми України

  • Станом на 8 жовтня, за даними "Укренерго", споживання у вечірні години було на 8% більше ніж у неділю 1 жовтня.
  • А сильний вітер та дощ знеструмили 252 населені пункти.
  • Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 411 населених пунктів.
  • На сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови. 
Автор: Валерія Городинська