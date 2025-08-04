Уряд розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби. Це один із заходів із реалізації реформи митниці.

Яким буде конкурс на керівника митниці?

Конкурсний процес розпочали на засіданні Уряду 4 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також Маєток за 70 мільйонів і Лондон: що відомо про розкішне життя топ-митника Анатолія Комара

До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Андрій Єрашов – керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців;

Дмитро Олійник – голова Ради Федерації роботодавців України;

Олег Тимків – директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Арунас Адоменас – митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

Девід Бернстайн – експерт з питань врядування та інституційних реформ;

Куніо Мікурія – міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Також Уряд затвердили середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці. Оновлення має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету.

Нагадаємо, що ще 17 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який пропонує провести конкурси на нового керівника митниці з вирішальним голосом міжнародних експертів. Конкурсна комісія щодо цього мала бути створена до 31 грудня 2024 року, але цього по сьогодні так і не відбулося.

Наприкінці травня цього року аналітичні центри закликали Уряд нарешті сформувати комісію для обрання голови Держмитниці. Зазначалося, що таке зволікання загрожує роботі митниці та створює ризики щодо невиконання зобов'язань України перед міжнародними партнерами.