Канада має намір допомогти Україні у створенні пенсійної системи

Канада розглядає можливість допомоги Україні у створенні пенсійної системи за зразком своєї. Так Оттава має багато чого запропонувати Києву.

Канада планує допомогти Україні у створенні пенсійної системи

Про це заявив міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Я мав честь разом із Сергієм зустрітися з низкою пенсійних фондів та важливих інвесторів, щоб обговорити, що буде далі. Ми також обговорили, як могли б співпрацювати у майбутньому, щоб поділитися найкращими практиками у створенні пенсійної системи в Україні,

– сказав він під час пресконференції з міністром фінансів Сергієм Марченком.

Зокрема, Шампань та Марченко провели зустрічі з великими канадськими пенсійними фондами, такими як Fairfax та іншими. Очікується, що підтримка України стане однією з тем обговорення під час зустрічі міністрів фінансів країн G7, яка проходить у гірському курортному містечку Канади.

До того ж Шампань Франсуа-Філіп запевнив, що підтримка України з боку Канади, яка почалася з початком повномасштабної війни у 2022 році, триватиме й надалі.

Цього року Канада є головною країною у G7 і проводить серію зустрічей міністрів фінансів. Ці збори передують основному саміту лідерів у червні. Україна бере участь у зустрічі як гість.

Те, що міністр Марченко з нами тут, у Канаді, як спеціальний гість, є потужним сигналом для світу – ми стоїмо пліч-о-пліч з нашим українським другом. Ми будемо притягати Росію до відповідальності й всі разом станемо частиною відбудови України,

– наголосив Шампань.

Важливо! Очікується, що на зустрічі G7 також обговорюватиметься залучення та мобілізація приватних інвестицій для відновлення України, яке вимагатиме понад 500 мільярдів доларів протягом десятиліття.