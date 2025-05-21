Канада планирует помочь Украине в создании пенсионной системы

Об этом заявил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Я имел честь вместе с Сергеем встретиться с рядом пенсионных фондов и важных инвесторов, чтобы обсудить, что будет дальше. Мы также обсудили, как могли бы сотрудничать в будущем, чтобы поделиться лучшими практиками в создании пенсионной системы в Украине,

– сказал он во время пресс-конференции с министром финансов Сергеем Марченко.

В частности, Шампань и Марченко провели встречи с крупными канадскими пенсионными фондами, такими как Fairfax и другими. Ожидается, что поддержка Украины станет одной из тем обсуждения во время встречи министров финансов стран G7, которая проходит в горном курортном городке Канады.

К тому же Шампань Франсуа-Филипп заверил, что поддержка Украины со стороны Канады, которая началась с началом полномасштабной войны в 2022 году, будет продолжаться и в дальнейшем.

В этом году Канада является главной страной в G7 и проводит серию встреч министров финансов. Это собрание предшествует основному саммиту лидеров в июне. Украина участвует во встрече как гость.

То, что министр Марченко с нами здесь, в Канаде, как специальный гость, является мощным сигналом для мира – мы стоим бок о бок с нашим украинским другом. Мы будем привлекать Россию к ответственности и все вместе станем частью восстановления Украины,

– подчеркнул Шампань.

Важно! Ожидается, что на встрече G7 также будет обсуждаться привлечение и мобилизация частных инвестиций для восстановления Украины, которое потребует более 500 миллиардов долларов в течение десятилетия.