Рада підтримала законопроєкт щодо реформи АРМА
- Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, за який проголосували 253 депутати.
- Реформа передбачає вдосконалення конкурсного відбору голови АРМА з участю міжнародних експертів та встановлення прозорого механізму управління арештованими активами.
У середу, 18 червня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12374-д. У ньому йдеться про реформу Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА).
Рада підтримала законопроєкт 12374-д
За документ проголосували 253 народні депутати, передає 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Читайте також АРМА шукає управителя для цегельного гіганта на Львівщині, який раніше контролював Медведчук
А я ж говорив, що ми дотиснемо. Після місяців блокування …. #12374-д — Реформа АРМА прийнята в цілому),
– написав Железняк.
Реформа передбачає вдосконалення конкурсного відбору голови. Крім того, процедура добору відбуватиметься за участю міжнародних експертів.
Ба більше, документ встановлює прозорий механізм управління арештованими активами. До того ж буде посилений контроль за їх передачею.
Зверніть увагу! Згідно зі слів нардепа, ухвалення реформи є однією з умов для розблокування фінансової допомоги Україні від Євросоюзу у розмірі 600 мільйонів євро.
Що таке АРМА?
АРМА – це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Його завданням є виявлення, арешт, управління й продаж активів, отриманих незаконно.