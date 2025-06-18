Укр Рус
Економіка Новини економіки Рада підтримала законопроєкт щодо реформи АРМА
18 червня, 12:35
2

Рада підтримала законопроєкт щодо реформи АРМА

Валерія Моргун
Основні тези
  • Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, за який проголосували 253 депутати.
  • Реформа передбачає вдосконалення конкурсного відбору голови АРМА з участю міжнародних експертів та встановлення прозорого механізму управління арештованими активами.

У середу, 18 червня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12374-д. У ньому йдеться про реформу Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

Рада підтримала законопроєкт 12374-д

За документ проголосували 253 народні депутати, передає 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Читайте також АРМА шукає управителя для цегельного гіганта на Львівщині, який раніше контролював Медведчук 

А я ж говорив, що ми дотиснемо. Після місяців блокування …. #12374-д — Реформа АРМА прийнята в цілому),
– написав Железняк.

Реформа передбачає вдосконалення конкурсного відбору голови. Крім того, процедура добору відбуватиметься за участю міжнародних експертів.

Ба більше, документ встановлює прозорий механізм управління арештованими активами. До того ж буде посилений контроль за їх передачею.

Зверніть увагу! Згідно зі слів нардепа, ухвалення реформи є однією з умов для розблокування фінансової допомоги Україні від Євросоюзу у розмірі 600 мільйонів євро.

Що таке АРМА?

АРМА – це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Його завданням є виявлення, арешт, управління й продаж активів, отриманих незаконно.