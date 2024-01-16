З початку повномасштабного вторгнення, НБУ здійснив ряд реформ, аби забезпечити стабільну економічну ситуацію в країні. Зокрема, регулятор популяризував гривню.

Як НБУ вдалось зміцнити гривню

У 2022 році НБУ суттєво підвищив облікову ставку. Голова НБУ Андрій Пишний в авторській колонці для 24 Каналу пояснив, що це дозволило зберегти макрофінансову стабільність в Україні.

Читайте також Ще можна встигнути вигідно вкласти гроші: що буде з гривневими депозитами наступного тижня

Андрій Пишний Голова Національного банку України У 2023 році ми вжили додаткових заходіів – підвищили та посилили диференціацію нормативів обов'язкового резервування, запровадили тримісячні депозитні сертифікати для банків з прив'язкою до обсягів залучених ними строкових депозитів.

Завдяки послідовним діям НБУ, національна валюта стала вигідною для формування заощаджень. Також, Пишний зауважив, що стабілізації гривні сприяли такі явища:

збільшення міжнародних резервів;

зниження рівня інфляції;

зменшення тиску на курс;

уповільнення зростання цін.

У липні 2023 року НБУ зміг знизити облікову ставку. Торік вона стала меншою на 10 відсоткових пунктів, тобто склала 15% річних.

При цьому, привабливість гривневих депозитів залишилась. Дохідність строкових вкладень у національній валюті, зараз складає орієнтовно 14 – 15%.

Як зміниться ситуація у 2024 році

Жовтневий макропрогноз НБУ передбачає, що облікова ставка цього року має залишатися без змін. Однак, під час грудневого засідання Комітету з монетарної політики деякі члени зауважили про передумови до її зниження.

Ми розраховуємо на розв'язання питання з допомогою в найближчі місяці. Основою для цих очікувань є, зокрема, успішний перегляд програми з Міжнародним валютним фондом та незмінний євроінтеграційний вектор України,

– зазначає Пишний.

НБУ продовжуватиме стабілізацію фінансового сектору, при цьому роблячи гривневі депозити ще привабливішими для населення. Політика лібералізації, хоч і впроваджується регулятором, однак, це відбувається поступово, без шоку для ринку.