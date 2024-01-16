Иметь сбережения в гривне стало выгодно, а давление на курс и цены снизилось, – НБУ
С начала полномасштабного вторжения НБУ осуществил ряд реформ, чтобы обеспечить стабильную экономическую ситуацию в стране. В частности, регулятор популяризировал гривну.
Как НБУ удалось укрепить гривну
В 2022 году НБУ существенно повысил учетную ставку. Глава НБУ Андрей Пышный в авторской колонке для 24 Канала объяснил, что позволило сохранить макрофинансовую стабильность в Украине.
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В 2023 году мы приняли дополнительные меры – повысили и усилили дифференциацию нормативов обязательного резервирования, ввели трехмесячные депозитные сертификаты для банков с привязкой к объемам привлеченных ими срочных депозитов.
Благодаря последовательным действиям НБУ национальная валюта стала выгодной для формирования сбережений. Также, Пышный отметил, что стабилизации гривни способствовали следующие явления:
- увеличение международных резервов;
- снижение уровня инфляции;
- уменьшение давления на курс;
- замедление роста цен.
В июле 2023 года НБУ смог снизить учетную ставку. В прошлом году она стала меньше на 10 процентных пунктов, то есть составила 15% годовых.
При этом привлекательность гривневых депозитов осталась. Доходность срочных вложений в национальной валюте сейчас составляет ориентировочно 14 – 15%.
Как изменится ситуация в 2024 году
Октябрьский макропрогноз НБУ предполагает, что учетная ставка в этом году должна оставаться без изменений. Однако в ходе декабрьского заседания Комитета по монетарной политике некоторые члены отметили предпосылки к ее снижению.
Мы рассчитываем на решение вопроса с помощью в ближайшие месяцы. Основой для этих ожиданий является, в частности, успешный пересмотр программы с Международным валютным фондом и неизменный евроинтеграционный вектор Украины,
– отмечает Пышный.
НБУ будет продолжать стабилизацию финансового сектора, при этом делая гривневые депозиты еще более привлекательными для населения. Политика либерализации, хоть и внедряется регулятором, однако это происходит постепенно, без шока для рынка.