Тепер вдалося: ВРУ підтримала реформування АРМА

ВРУ не підтримала постанову про блокування закону для реформування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Раніше реалізація цього рішення буда відкладена на місяць.

Що зміниться для АРМА?

Гальмування ухвалення цього рішення відбувалося штучно, цьому сприяли дії окремої політичної сили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олену Думу.

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Як стверджує голова АРМА, більш як 5 місяців агентство боролося за реалізацію цього закону. Адже таке рішення відповідає національним інтересам України.

Олена Дума Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів 18 червня Верховна Рада підтримала в другому читанні реформу АРМА, яка посилює спроможність Агентства, відкриває шлях до управління корпоративними правами Росії та Республіки Білорусь та передбачає можливість передачі арештованих активів на потреби українських військових.

Дума подякувала усім, хто не підтримав блокуючу постанову. Голова АРМА каже, що загалом агенство чекало на ухвалення рішення про реформування 2 роки.