У Росії проблеми з виробництвом літаків?

Компанія розробляє деталі для вітчизняних пасажирських лайнерів МС-21, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Наші больові точки відомі. Перше – це підшипники. Наші підшипники навіть близько не стоять з тими, які потрібні нашій промисловості… Друга больова точка – електронна компонентна база,

– сказав Гайданський.

За словами гендиректора компанії, через санкції та відсутність власних компетенцій вітчизняні виробники змушені звертатися по допомогу до "дружніх" країн. Згідно з його слів, всередині використовується певна кількість іноземних компонентів, але саме проєктування систем, сертифікація – все російське.

Гайданський додав, що створення власного літака стало "великим викликом" для Росії. Річ у тім, що напрацювання радянського авіабудування були втрачені ще у 1990-х роках, а самі технології пішли далеко вперед.

Зверніть увагу! Проблеми в галузі посилюються кадровим дефіцитом, зокрема рівень підготовки інженерів російських вишів став нижчим за останні роки.