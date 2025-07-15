У Росії проблеми з виробництвом літаків?
Компанія розробляє деталі для вітчизняних пасажирських лайнерів МС-21, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Наші больові точки відомі. Перше – це підшипники. Наші підшипники навіть близько не стоять з тими, які потрібні нашій промисловості… Друга больова точка – електронна компонентна база,
– сказав Гайданський.
За словами гендиректора компанії, через санкції та відсутність власних компетенцій вітчизняні виробники змушені звертатися по допомогу до "дружніх" країн. Згідно з його слів, всередині використовується певна кількість іноземних компонентів, але саме проєктування систем, сертифікація – все російське.
Гайданський додав, що створення власного літака стало "великим викликом" для Росії. Річ у тім, що напрацювання радянського авіабудування були втрачені ще у 1990-х роках, а самі технології пішли далеко вперед.
Зверніть увагу! Проблеми в галузі посилюються кадровим дефіцитом, зокрема рівень підготовки інженерів російських вишів став нижчим за останні роки.
Що відомо про виробництво МС-21?
У січні глава "Ростеху" Сергій Чемезов повідомив про шосте перенесення старту серійного виробництва літака МС-21 – цього разу на 2026 рік. У 2025 конвеєр запустити не вдасться, бо ще не проведені всі сертифікаційні випробування. Згідно з комплексною програмою розвитку авіагалузі до 2030 року (КПГА), перші дев’ять МС-21 мали передати авіакомпаніям у вересні-грудні 2025 року. У 2026-му перевізники могли розраховувати на 31 літак, а всього до 2030 року включно їм обіцяли 270.