Винятки є: що потрібно знати про новий закон відносно реклами азартних ігор

З 1 квітня став чинним закон, що забороняє рекламу та спонсорство азартних ігор. Проте, зараз діють лише його окремі положення.

Як діє новий закон про рекламу азартних ігор

За рішенням уряду, впроваджується новий орган управління індустрією азартних ігор – "ПлейСіті". Він має замінити КРАІЛ повідомляє 24 Канал з посиланням на dev.ua.

Читайте також Найдорожчі вибори судді в історії: як Маск хотів вплинути на правосуддя у США

Нагадаємо! КРАІЛ остаточно ліквідовують.

Фактичних перевірок більше не буде. Натомість впроваджується так звана "контрольована гра". Також мають набрати чинності обмеження:

на доступ до нелегальних гральних вебсайтів;

мобільних застосунків.

Для реклами азартних ігор є виключення, вона буде дозволена:

у медіа, які призначені для осіб старше 21 року;

на телебаченні та радіо з 23:00 до 06:00;

у пошукових системах та на платформах, де аудиторія старше 21 року.

Зверніть увагу! Спонсорство азартними іграми також забороняється. Єдиним виключенням є спорт.

Що ще забороняється:

пропонувати аудиторії безоплатні бонуси;

використовувати у рекламі волонтерів, популярних осіб та військовослужбовців;

використовувати у рекламі воєнну тематику;

прийняття ставок у кредит;

отримання ліцензії на таку діяльність особам з податковим боргом.

До того ж розрахунки в азартних іграх тепер можуть здійснюватися лише в грошовій формі через банківські рахунки. Варто уточнити і те, що лотереї підпадають під більшість обмежень, які діють для грального бізнесу.