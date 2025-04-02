Як діє новий закон про рекламу азартних ігор
За рішенням уряду, впроваджується новий орган управління індустрією азартних ігор – "ПлейСіті". Він має замінити КРАІЛ повідомляє 24 Канал з посиланням на dev.ua.
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Нагадаємо! КРАІЛ остаточно ліквідовують.
Фактичних перевірок більше не буде. Натомість впроваджується так звана "контрольована гра". Також мають набрати чинності обмеження:
- на доступ до нелегальних гральних вебсайтів;
- мобільних застосунків.
Для реклами азартних ігор є виключення, вона буде дозволена:
- у медіа, які призначені для осіб старше 21 року;
- на телебаченні та радіо з 23:00 до 06:00;
- у пошукових системах та на платформах, де аудиторія старше 21 року.
Зверніть увагу! Спонсорство азартними іграми також забороняється. Єдиним виключенням є спорт.
Що ще забороняється:
- пропонувати аудиторії безоплатні бонуси;
- використовувати у рекламі волонтерів, популярних осіб та військовослужбовців;
- використовувати у рекламі воєнну тематику;
- прийняття ставок у кредит;
- отримання ліцензії на таку діяльність особам з податковим боргом.
До того ж розрахунки в азартних іграх тепер можуть здійснюватися лише в грошовій формі через банківські рахунки. Варто уточнити і те, що лотереї підпадають під більшість обмежень, які діють для грального бізнесу.