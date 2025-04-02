Как действует новый закон о рекламе азартных игр

По решению правительства, внедряется новый орган управления индустрией азартных игр – "ПлейСити". Он должен заменить КРАИЛ сообщает 24 Канал со ссылкой на dev.ua.

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Напомним! КРАИЛ окончательно ликвидируют.

Фактических проверок больше не будет. Вместо этого внедряется так называемая "контролируемая игра". Также должны вступить в силу ограничения:

на доступ к нелегальным игорным веб-сайтам;

мобильных приложений.

Для рекламы азартных игр есть исключения, она будет разрешена:

в медиа, которые предназначены для лиц старше 21 года;

на телевидении и радио с 23:00 до 06:00;

в поисковых системах и на платформах, где аудитория старше 21 года.

Обратите внимание! Спонсорство азартными играми также запрещается. Единственным исключением является спорт.

Что еще запрещается:

предлагать аудитории бесплатные бонусы;

использовать в рекламе волонтеров, популярных лиц и военнослужащих;

использовать в рекламе военную тематику;

принятие ставок в кредит;

получение лицензии на такую деятельность лицам с налоговым долгом.

К тому же расчеты в азартных играх теперь могут осуществляться только в денежной форме через банковские счета. Стоит уточнить и то, что лотереи подпадают под большинство ограничений, которые действуют для игорного бизнеса.