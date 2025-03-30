Как новые правила налогообложения могут повлиять на самозанятых лиц и малый бизнес, которые используют цифровые платформы для предоставления услуг или продажи товаров, 24 Канал разбирался вместе с юристом Яромиром Цимурой.

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Если коротко, физические лица, которые зарабатывают через цифровые платформы, должны будут:

Открыть специальный банковский счет,

Платить налог в размере 10% от дохода,

Соблюдать правила отчетности.

Новый налог на цифровые платформы является частью евроинтеграционного процесса Украины и соответствует международным стандартам.

Такая процедура уже действует в 29 странах и является обязательным условием для евроинтеграции Украины, поэтому нет сомнений, что этот закон будет принят,

– отметил юрист.

Основные положения законопроекта

Новый режим налогообложения предусматривает уплату 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, что значительно ниже стандартных 18%. Декларировать эти доходы можно будет двумя способами:

самостоятельно через налоговую декларацию;

через саму платформу, если она станет налоговым агентом и автоматически будет удерживать налоги.

Яромир Цимура Юрист Во втором варианте условному курьеру Glovo не придется разбираться с заполнением и подачей деклараций, поэтому, вероятнее всего, парламент выберет эту модель.

Законопроект также обязывает цифровые платформы предоставлять налоговым органам информацию о доходах своих пользователей, устанавливает систему санкций за невыполнение этой обязанности и предоставляет возможность работать без регистрации ФЛП.

Когда новые правила начнут действовать

Предусмотрен переходный период: если закон примут в 2025 году, то новые требования вступят в силу с 1 января 2026 года, а первый отчетный период завершится 31 января 2027 года.

Какие доходы подпадают под налогообложение

Закон определяет четыре категории деятельности, если они осуществляются через платформу:

Аренда недвижимости (жилая, нежилая, паркоместа и т.д.);

Предоставление личных услуг (такси, доставка, фриланс, домашний сервис и т.д.);

Продажа товаров через платформу;

Аренда транспортных средств (авто, велосипеды, скутеры и т.д.).

Кто должен отчитываться

Цифровая платформа – это любой сайт или приложение, что позволяет пользователям предлагать товары или услуги.

"Если платформа является украинской или обслуживает украинских пользователей, она становится подотчетной и должна предоставлять данные налоговой", – отметил Яромир Цимура.

Заметьте! В то же время крупные международные компании, зарегистрированы в странах ЕС или ОЭСР, которые обмениваются налоговой информацией с Украиной, будут освобождены от этой обязанности.

При этом законодательством предусмотрены критерии, которые отличают подотчетного оператора платформы от квалифицированного оператора платформы.

Подотчетный оператор платформы – это оператор, который обязан отчитываться перед украинскими налоговыми органами.

– это оператор, который обязан отчитываться перед украинскими налоговыми органами. Квалифицированный оператор платформы – это оператор, который освобожден от обязанности отчетности в Украине, поскольку информация о доходах его пользователей обменивается через другие юрисдикции.

Яромир Цимура Юрист Таким образом, разграничение между подотчетным и квалифицированным оператором зависит от того, получит ли украинская налоговая информацию о доходах пользователей через саму платформу (если оператор подотчетный) или через иностранные органы (если оператор квалифицированный).

Как будет работать новая система

Операторы платформ должны:

Зарегистрироваться в налоговом органе.

Для этого у них будет 60 календарных дней. ГНС Украины будет публиковать на своем веб-сайте список всех зарегистрированных подотчетных операторов

Идентифицировать пользователей и собирать их данные (ФИО, ИНН, дату рождения и т. п.).

Обратите внимание. Если пользователь в течение 60 дней не предоставляет запрошенную информацию или документы, оператор должен прекратить с ним сотрудничество: или расторгнуть договор/деактивировать аккаунт, или хотя бы временно заблокировать доступ к платформе или заморозить выплаты вознаграждения этому продавцу, пока информация не будет предоставлена.

Ключевой аспект – ежегодно подавать отчеты о доходах пользователей. Кроме того, отдельно указывается сумма удержанных/взысканных платформой сборов, комиссий или налогов за каждый квартал. Уведомлять продавцов о переданных налоговой данных. То есть фактически проинформировать пользователя, какие данные о его доходах будут переданы налоговым органам.

Какие шаги должны сделать пользователи цифровых платформ

Вместо этого физические лица, которые получают доходы через такие платформы (фрилансеры, водители, арендодатели, онлайн-продавцы и т.д) будут обязаны открыть специальный банковский счет и сообщить о нем платформам. Также они обязуются не нарушать правило об отсутствии наемных работников (не нанимать людей официально для выполнения работы, заказанной через платформу), не оформляться как ФЛП параллельно, для того, чтобы не потерять возможность уплаты налога со своих доходов а льготной ставке.

Наказание за нарушение

Яромир Цимура Юрист Если операторы платформ не соблюдают правила, им грозят штрафы до 100 минимальных зарплат в зависимости от нарушения. Для международных компаний последствия могут быть еще серьезнее – вплоть до блокировки работы в Украине

При этом физические лица, которые не будут выполнять требования, потеряют возможность пользоваться льготной ставкой 5% и вынуждены будут платить 18% налога на общих основаниях.

Предусмотрены ли исключения

Единственная льгота – сниженная ставка налогообложения (5% + 5%) для тех, чей доход не превышает 5 млн грн и кто не имеет наемных работников. Специальный режим разработан для того, чтобы мелкие предприниматели, которые работают через цифровые платформы, имели возможность легально платить налоги по упрощенной процедуре.

Почему вводят новый налог Внедрение нового налога связано с евроинтеграционными обязательствами Украины и стремлением к финансовой прозрачности. Аналогичные нормы действуют в странах ЕС в соответствии с директивой DAK7, которая обязывает платформы предоставлять налоговым органам информацию о доходах своих пользователей. Такое же правило должно заработать и в Украине, что будет способствовать уменьшению теневых доходов и обеспечению справедливого налогообложения.

Новый законопроект также является частью международной инициативы DPI (Digital Platforms Initiative), которая предусматривает автоматический обмен налоговой информацией между государствами. Таким образом, платформы будут предоставлять отчеты о доходах своих пользователей, что позволит налоговым органам Украины получать актуальную информацию об объемах заработка граждан.