Як нові правила оподаткування можуть вплинути на самозайнятих осіб та малий бізнес, які використовують цифрові платформи для надання послуг або продажу товарів, 24 Канал розбирався разом із юристом Яромиром Цімурою.

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Якщо коротко, фізичні особи, які заробляють через цифрові платформи, повинні будуть:

Відкрити спеціальний банківський рахунок,

Сплачувати податок у розмірі 10% від доходу,

Дотримуватись правил звітності.

Новий податок на цифрові платформи є частиною євроінтеграційного процесу України та відповідає міжнародним стандартам.

Така процедура вже діє у 29 країнах і є обов'язковою умовою для євроінтеграції України, тож немає сумнівів, що цей закон буде прийнято,

– зауважив юрист.

Основні положення законопроєкту

Новий режим оподаткування передбачає сплату 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, що значно нижче за стандартні 18%. Декларувати ці доходи можна буде двома способами:

самостійно через податкову декларацію;

через саму платформу, якщо вона стане податковим агентом і автоматично утримуватиме податки.

Яромир Цімура Юрист У другому варіанті умовному кур'єру Glovo не доведеться розбиратись із заповненням та подачею декларацій, тому, найімовірніше, парламент обере цю модель.

Законопроєкт також зобов'язує цифрові платформи надавати податковим органам інформацію про доходи своїх користувачів, встановлює систему санкцій за невиконання цього обов'язку та надає можливість працювати без реєстрації ФОП.

Коли нові правила почнуть діяти

Передбачено перехідний період: якщо закон ухвалять у 2025 році, то нові вимоги набудуть чинності з 1 січня 2026 року, а перший звітний період завершиться 31 січня 2027 року.

Які доходи підпадають під оподаткування

Закон визначає чотири категорії діяльності, якщо вони здійснюються через платформу:

Оренда нерухомості (житлова, нежитлова, паркомісця тощо);

Надання особистих послуг (таксі, доставка, фріланс, домашній сервіс тощо);

Продаж товарів через платформу;

Оренда транспортних засобів (авто, велосипеди, скутери тощо).

Хто має звітувати

Цифрова платформа – це будь-який сайт або застосунок, що дає змогу користувачам пропонувати товари чи послуги.

"Якщо платформа є українською або обслуговує українських користувачів, вона стає підзвітною та має надавати дані податковій", – наголосив Яромир Цімура.

Зауважте! Водночас великі міжнародні компанії, зареєстровані в країнах ЄС чи ОЕСР, які обмінюються податковою інформацією з Україною, будуть звільнені від цього обов'язку.

При цьому законодавством передбачено критерії, які відрізняють підзвітного оператора платформи від кваліфікованого оператора платформи.

Підзвітний оператор платформи – це оператор, який зобов'язаний звітувати перед українськими податковими органами.

– це оператор, який зобов'язаний звітувати перед українськими податковими органами. Кваліфікований оператор платформи – це оператор, який звільнений від обов'язку звітності в Україні, оскільки інформація про доходи його користувачів обмінюється через інші юрисдикції.

Яромир Цімура Юрист Таким чином, розмежування між підзвітним та кваліфікованим оператором залежить від того, чи отримає українська податкова інформацію про доходи користувачів через саму платформу (якщо оператор підзвітний) або через іноземні органи (якщо оператор кваліфікований).

Як працюватиме нова система

Оператори платформ повинні:

Зареєструватися в податковому органі.

Для цього вони матимуть 60 календарних днів. ДПС України буде публікувати на своєму вебсайті список усіх зареєстрованих підзвітних операторів

Ідентифікувати користувачів і збирати їхні дані (ПІБ, ІПН, дату народження тощо).

Зверніть увагу. Якщо користувач протягом 60 днів не надає запитану інформацію або документи, оператор мусить припинити з ним співпрацю: або розірвати договір/деактивувати акаунт, або хоча б тимчасово заблокувати доступ до платформи чи заморозити виплати винагороди цьому продавцю, доки інформація не буде надана.

Ключовий аспект – щорічно подавати звіти про доходи користувачів. Крім того, окремо зазначається сума утриманих/стягнутих платформою зборів, комісій чи податків за кожен квартал. Повідомляти продавців про передані податковій дані. Тобто фактично проінформувати користувача, які дані про його доходи будуть передані податковим органам.

Які кроки повинні зробити користувачі цифрових платформ

Натомість фізичні особи, які отримують доходи через такі платформи (фрілансери, водії, орендодавці, онлайн-продавці тощо) будуть зобов'язані відкрити спеціальний банківський рахунок і повідомити про нього платформам. Також вони зобов'язуються не порушувати правило про відсутність найманих працівників (не наймати людей офіційно для виконання роботи, замовленої через платформу), не оформлятися як ФОП паралельно, для того, щоб не втратити можливість сплати податку зі своїх доходів а пільговою ставкою.

Покарання за порушення

Яромир Цімура Юрист Якщо оператори платформ не дотримуються правил, їм загрожують штрафи до 100 мінімальних зарплат залежно від порушення. Для міжнародних компаній наслідки можуть бути ще серйознішими – аж до блокування роботи в Україні

При цьому фізичні особи, які не виконуватимуть вимоги, втратять можливість користуватися пільговою ставкою 5% і змушені будуть сплачувати 18% податку на загальних підставах.

Чи передбачені винятки

Єдина пільга – знижена ставка оподаткування (5% + 5%) для тих, чий дохід не перевищує 5 млн грн і хто не має найманих працівників. Спеціальний режим розроблено для того, щоб дрібні підприємці, які працюють через цифрові платформи, мали змогу легально сплачувати податки за спрощеною процедурою.

Чому вводять новий податок Впровадження нового податку пов'язане з євроінтеграційними зобов'язаннями України та прагненням до фінансової прозорості. Аналогічні норми діють у країнах ЄС відповідно до директиви DAK7, яка зобов'язує платформи надавати податковим органам інформацію про доходи своїх користувачів. Таке ж правило має запрацювати й в Україні, що сприятиме зменшенню тіньових доходів та забезпеченню справедливого оподаткування.

Новий законопроєкт також є частиною міжнародної ініціативи DPI (Digital Platforms Initiative), яка передбачає автоматичний обмін податковою інформацією між державами. Таким чином, платформи надаватимуть звіти про доходи своїх користувачів, що дозволить податковим органам України отримувати актуальну інформацію про обсяги заробітку громадян.