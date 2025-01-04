За закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом проголосовали 239 депутатов Верховной Рады. Изменения поддержал и Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на информацию в карточке законопроекта.

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Новые правила для игорного бизнеса в Украине

В Украине отныне будет действовать запрет рекламы азартных игр, кроме ограниченного перечня разрешенных способов. Также не разрешается спонсировать игры, если они не связаны со спортом.

После подписания закона президентом перестает действовать Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). До 1 апреля 2025 года вместо нее создадут новый орган.

На замену фактическим проверкам вводится контролируемая игра и ужесточение требований к организаторам. Также в Украине будут заблокированы нелегальные веб-сайты и мобильные приложения, которые связаны с игорным бизнесом.

Ограничения по рекламе азартных игр и проведения лотерей

Новым законом дополнительно ограничивается реклама азартных игр, получение новых лицензий некоторыми владельцами игорного бизнеса, а также вносятся изменения в деятельность лотерей.