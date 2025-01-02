Игорный бизнес уплатил налоги

Данные опубликовал председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал.

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Для сравнения: в 2021 году поступления в бюджет налогов от игорного бизнеса составляли 204,8 миллиона гривен, в 2022-м – 730,9 миллиона гривен.

В декабре налоговые поступления от игорного сектора снижаются второй месяц подряд, составив 1 миллиард гривен. Это произошло после значительного падения в ноябре, когда поступления были зафиксированы на уровне 1,5 млрд грн, что на 36% меньше, чем в октябре.

Часть рынка – в тени

Несмотря на годовой рост налоговых поступлений, Гетманцев подтвердил, что часть рынка все еще находится в тени.

"Бенефициары тени на рынке оказывают сопротивление. И даже до сих пор за миллиарды убытков государству не все понесли ответственность", – написал председатель комитета в соцсетях.