Гральний бізнес сплатив податки

Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев, інформує 24 Канал.

Дивіться також Як гральний бізнес платить податки: Гетманцев розповів про суми

Для порівняння: у 2021 році надходження до бюджету податків від грального бізнесу становили 204,8 мільйона гривень, у 2022-му – 730,9 мільйона гривень.

У грудні податкові надходження від грального сектору знижуються другий місяць поспіль, склавши 1 мільярд гривень. Це сталося після значного падіння в листопаді, коли надходження були зафіксовані на рівні 1,5 млрд грн, що на 36% менше, ніж у жовтні.

Частина ринку – у тіні

Попри річне зростання податкових надходжень, Гетманцев підтвердив, що частина ринку все ще перебуває у тіні.

"Бенефіціари тіні на ринку чинять супротив. І навіть до цього часу за мільярди збитків державі не всі понесли відповідальність", – написав голова комітету в соцмережах.