Рекорди міжнародної допомоги: скільки коштів Україна отримала у грудні 2024 року

Україна залучила 9,2 мільярда доларів як міжнародну фінансову допомогу у 2024 році. Востаннє міжнародна підтримка перетинала позначку у 9 мільярдів доларів на місяць.

Міжнародна допомога Україні

Це було у квітні минулого року, повідомляє 24 канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Зокрема за весь 2024 рік Україна залучила 41,7 мільярда доларів зовнішнього фінансування, про що зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

З них 12,6 мільярда надано як гранти. Це означає, що вони не потребують повернення.

Найбільшими донорами стали: