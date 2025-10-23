Уряд виділив мільйони гривень на дороги: у яких областях відбудеться ремонт

Український уряд виділяє додаткові кошти на ремонт доріг. Йдеться про суму на понад 700 мільйонів гривень.

У яких регіонах відремонтують дороги?

Гроші спрямують на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Це важливі логістичні дороги:

ними рухається військова техніка, гуманітарні вантажі; також ними евакуюють людей.

Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються,

– зазначила Свириденко.

Зауважте! Безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах.

Загальний обсяг субвенції для Харківської області становить 450,5 мільйонів гривень. Мова йде про залишок коштів, перерахованих до спеціального фонду державного бюджету для Агентства відновлення, та які не були використані у 2024 році. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Маємо робити все для забезпечення стабільного сполучення в прифронтових регіонах і підвищити стійкість критичної інфраструктури. В умовах війни дороги – це не лише зручність, а й безпека, логістика, евакуація і можливість швидко доставляти допомогу туди, де вона найбільш потрібна,

– сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Також було схвалено використання коштів для поточного ремонту доріг державного значення у Полтавській та Сумській областях – загальний обсяг фінансування становить 256 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Ці кошти так само спрямовуються за рахунок залишків спеціального фонду державного бюджету, які не були використані торік.

Що ще уряд готує для прифронтових регіонів?