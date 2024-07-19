Ремонти на АЕС намагаються максимально скоротити

Енергетики намагаються максимально скоротити терміни ремонтів енергоблоків атомних електростанцій. Ремонти прискорюють, якщо це не загрожує ядерній безпеці.

Ремонти на АЕС прискорюють

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

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Міністр зазначив, що ремонтні роботи на атомній генерації сплановані так, щоб АЕС на підконтрольній уряду території працювали всіма блоками протягом осінньо-зимового періоду.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Сьогодні з врахуванням тої складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити строки, щоб скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки там, де це можливо, основне – без загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

Він наголосив, що вихід з ремонту додаткового енергоблока АЕС значно впливає на енергосистему, оскільки більшість блоків мають потужність 1 гігават.

Міністр також зазначив, що головне завдання енергетиків – максимально відновити генеруючі потужності до початку опалювального сезону.