Зеленський зробив нову заяву про репарації від Росії

У понеділок, 29 грудня, Володимир Зеленський зробив нову заяву про репарації. Зокрема, це сталося після переговорів з Дональдом Трампом щодо мирного плану напередодні.

Що заявив Зеленський про репарації?

Україна досі зацікавлена в тому, аби Росія повернула їй кошти. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

За словами Зеленського в інтерв'ю американському каналу, українцям важливо отримати кошти для відбудови своєї держави.

Ми зацікавлені в тому, щоб Росія повернула нам гроші, і щоб це було у формі репарацій,

– уточнив президент.

Нагадаємо, 9 пункт мирного плану передбачає створення кількох фондів для розв'язання питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів і регіонів, гуманітарних питань.

Метою буде залучення коштів через акціонерний капітал, гранти, боргові зобов'язання і внески приватного сектору. 800 мільярдів доларів – це загальна оцінка Україною своїх втрат через війну.

Зокрема, йдеться про ймовірне створення США та Європою фонду з цільовим розміром у 200 мільярдів доларів. Усі кошти від міжнародних партнерів будуть використані виключно на підконтрольних Україні територіях.

Зверніть увагу! Нещодавно деякі ЗМІ поширювали інформацію про нібито введення нового податку для українців. Однак заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум пояснила, що це лише неправильна інтерпретація дискусії про фінансування відновлення.

Інші заяви Зеленського після переговорів: