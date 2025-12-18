Битва за репараційний кредит: ЗМІ розкрили деталі щодо проєкту рішення саміту ЄС для України
- Лідери ЄС попередньо домовилися про запровадження репараційного кредиту для України на 2026 – 2027 роки, базованого на заблокованих російських активах, для фінансової підтримки, включно з військовими потребами України.
- Проєкт рішення передбачає координацію держав-членів щодо двосторонніх інвестиційних договорів з Росією, а національні гарантії мають бути пропорційними частці ВВП кожної країни та можуть бути спрямовані на невійськові цілі.
Лідери Європейського Союзу попередньо домовилися про запровадження репараційного кредиту для України на 2026 – 2027 роки, який базуватиметься на іммобілізованих російських активах. Йдеться про фінансову підтримку, зокрема для покриття військових потреб України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна. Відповідний проєкт рішення є у розпорядженні агентства.
Яке рішення щодо репараційного кредиту для України?
Проєкт рішення щодо репараційного кредиту для України міститься у запропонованих лідерам ЄС висновках, які можуть бути ухвалені за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі.
Після нещодавніх пропозицій Комісії та Високого представника, Європейська Рада закликає Раду та Європейський Парламент терміново прийняти інструменти, що встановлюють Репараційний кредит на основі залишків готівки, пов'язаних із заблокованими активами Росії, з метою забезпечення необхідної фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року, включаючи її військові потреби,
– йдеться в проєкті документа.
У тексті також наголошується, що активи Росії залишатимуться заблокованими в ЄС до виконання умов для зняття обмежень. Європейська Рада підкреслює необхідність повної поваги до договірних зобов'язань фінансових установ, які мають відповідні залишки готівки в Євросоюзі, а також рівного ставлення до всіх таких установ на пропорційній та одночасній основі.
Крім того, документ передбачає скоординований підхід держав-членів щодо їхніх двосторонніх інвестиційних договорів з Росією та розподіл ризиків між усіма країнами ЄС, які надаватимуть національні гарантії. Такі гарантії мають бути пропорційними частці валового національного доходу кожної держави-члена і в окремих випадках можуть спрямовуватися виключно на невійськові цілі.
Європейська Рада також зазначає, що національні гарантії розглядатимуться як умовні зобов'язання без впливу на рівень державного боргу країн-членів, а їхню дію можуть переглянути в контексті наступного багаторічного фінансового плану ЄС.
Окремими пунктами у проєкті рішення прописані зміцнення європейської та української оборонної промисловості, координація зусиль з країнами G7 та іншими партнерами, а також збереження ініціативи G7 щодо кредитування ERA.
Також Рада планує наголосити на необхідності подальшого дотримання Україною принципів верховенства права, зокрема у сфері боротьби з корупцією.
Що відомо про складнощі, які виникли з репараційним кредитом для України?
На жовтневому саміті Європейського Союзу лідерам не вдалося погодити репараційний кредит для України обсягом 140 мільярдів євро через позицію Бельгії. Брюссель наполягав на розподілі фінансових ризиків між усіма державами-членами ЄС, оскільки саме в бельгійському депозитарії Euroclear зосереджена більшість заморожених російських активів.
Водночас 12 грудня Євросоюз ухвалив рішення про безстрокове заморожування 210 мільярдів євро російських активів. Це дозволило зняти юридичні ризики, пов'язані з необхідністю регулярного продовження санкцій кожні шість місяців, і стало важливим кроком напередодні ухвалення подальших політичних рішень.
Президент Володимир Зеленський 18 грудня заявив про позитивний сигнал з боку прем'єр-міністра Бельгії щодо підтримки репараційного кредиту для України. За словами глави держави, у разі досягнення миру ці кошти можуть бути спрямовані на відновлення країни, а у випадку продовження війни — на першочергові потреби, зокрема на виробництво дронів.