Від 15% до 25%: Goldman Sachs погіршив свій прогноз рецесії в США

Goldman Sachs підвищили ймовірність рецесії в США з 15% до 25%. Попри це, не варто боятися спаду навіть з підвищенням безробіття.

Рецесія в США

Попри ці процеси економіка США перебуває у хорошому стані:

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немає великих фінансових дисбалансів;

ФРС може швидко знизити процентні ставки, якщо це буде необхідно.

Ще на тому тижні у США вийшов звіт у якому були вказані ще гірші показники із безробіття в країні ніж очікувалося. Це найвищий рівень за три останні роки.

Рівень приймання на роботу помітно сповільнився у липні.

Через це виникло занепокоєння, що ФРС відкладе зниження ставок.

До слова на фондовому та криптовалютному ринку спостерігається обвал, який підсилюється рекордним зниженням японського ринку.