Від 15% до 25%: Goldman Sachs погіршив свій прогноз рецесії в США
6 серпня 2024, 10:30Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
Goldman Sachs підвищили ймовірність рецесії в США з 15% до 25%. Попри це, не варто боятися спаду навіть з підвищенням безробіття.
Рецесія в США
Попри ці процеси економіка США перебуває у хорошому стані:
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- немає великих фінансових дисбалансів;
- ФРС може швидко знизити процентні ставки, якщо це буде необхідно.
Ще на тому тижні у США вийшов звіт у якому були вказані ще гірші показники із безробіття в країні ніж очікувалося. Це найвищий рівень за три останні роки.Нагадаємо! Рівень приймання на роботу помітно сповільнився у липні.
Через це виникло занепокоєння, що ФРС відкладе зниження ставок.
До слова на фондовому та криптовалютному ринку спостерігається обвал, який підсилюється рекордним зниженням японського ринку.