Рецесія в США
Попри ці процеси економіка США перебуває у хорошому стані:
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- немає великих фінансових дисбалансів;
- ФРС може швидко знизити процентні ставки, якщо це буде необхідно.
Ще на тому тижні у США вийшов звіт у якому були вказані ще гірші показники із безробіття в країні ніж очікувалося. Це найвищий рівень за три останні роки.
Через це виникло занепокоєння, що ФРС відкладе зниження ставок.
До слова на фондовому та криптовалютному ринку спостерігається обвал, який підсилюється рекордним зниженням японського ринку.