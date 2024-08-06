Рецессия в США
Несмотря на эти процессы экономика США находится в хорошем состоянии:
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- нет больших финансовых дисбалансов;
- ФРС может быстро снизить процентные ставки, если это будет необходимо.
Еще на прошлой неделе в США вышел отчет в котором были указаны еще худшие показатели по безработице в стране чем ожидалось. Это самый высокий уровень за три последних года.
Из-за этого возникло беспокойство, что ФРС отложит снижение ставок.
К слову на фондовом и криптовалютном рынке наблюдается обвал, который усиливается рекордным снижением японского рынка.