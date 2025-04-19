Росія "проїдає" свої запаси: як зменшився російський Фонд нацдобробуту і чому

За словами ексміністра Росії Михайла Задорова, якщо ціни на нафту знизяться, то у проміжку до пів року Росія вичерпає резерви Фонду національного добробуту. Однак саме завдяки коштам з Фонду Кремль компенсовував бюджетні витрати на війну. І якщо вони вичерпаються, то покривати дефіцит доведеться іншим шляхом.

Як спустошився Фонд національного добробуту Росії

Як розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман, дефіцит бюджету Росії зараз складає десь 3,8 трильйона рублів, що є рекордним. Відтак, це фактично еквівалентно всьому ліквідному залишку ФНД Росії.

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Цікаво! Ліквідна частина Фонду у розмірі майже 11 трильйонів рублів у 2022 році скоротилася на кінець 2024 року до 3,8 трильйона рублів.

За словами Гетмана, вже 3 рік Фонд добробуту Росії не наповнюється, а лише зменшується.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи З умовно 200 мільярдів доларів він зменшився до близько 35 – 40 мільярдів доларів. І такими темпами, його вистачить максимуму протягом цього року.

Крім того, економіст додає, що навіть без додаткових мит на нафту, про які погрожував ще раніше Трамп (йдеться про 20% – 50% мит – 24 Канал), російський бюджет буде надалі недоотримувати.

За таким варіантом, на Росію надалі чекає друкування коштів, а відповідно – ще більша інфляція, а згодом гіперінфляція,

– додає Гетман.

Нагадуємо! Резерви ФНД зараз використовуються, щоб захистити економіку Росії від наслідків війни в Україні. Наповнюється Фонд коштом нафтогазових доходів федерального бюджету. Станом на 11 квітня, ціна на нафту російської марки Urals складала десь 58 доларів, хоча у бюджеті на 2025 рік ціна закладалася на рівні майже 70 доларів.