Німецький гігант Rheinmetall придбає компанію Naval Vessels Lürssen (NVL) та її дочірніх підприємств, що працюють в галузі суднобудування. Вже на початку 2026 року слід очікувати офіційної заяви про придбання.

Який новий напрямок у виробництві військової техніки відкриє Rheinmetall?

Відомо, що Rheinmetall та Lürssen Group незабаром мають офіційно завершити угоду щодо придбання, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

У повідомленні на сайті компанії йдеться про те, що якщо схвалення відповідними антимонопольними органами відбудеться, то придбання прогнозується на початок 2026 року.

Цікаво! Обидві сторони домовилися не розголошувати ціну угоди.

Завдяки такому стратегічному придбанню Rheinmetall розширить свій профіль до військово-морського суднобудування. Таким чином, це зміцнить її позиції як провідного постачальника оборонних технологій в Німеччині та Європі.

Як сказав гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, у майбутньому компанія стане важливим гравцем на суші, на воді, у повітрі та космосі.

Ми робимо рішучий крок уперед у консолідації оборонної промисловості Німеччини та Європи. У поєднанні з досвідом Rheinmetall ми створюємо життєво важливу німецьку потужність для виробництва найсучасніших суден,

– так прокоментував Паппергер угоду.

Що збудує Rheinmetall в Україні?