В Україні зросла річна інфляція: як це вплинуло на ціни
В Україні прискорилась річна інфляція. Вона збільшилась до 11,2%.
Що відбувається з інфляцією у листопаді 2024 року
Зокрема у листопаді 2024 року споживчі ціни зросли на 1,9%, пише 24 канал з посиланням на Державну службу статистики України.
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"Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2024 році порівняно із жовтнем 2024 році становила 1,9%, з початку року - 10,4%", — йдеться в повідомленні.
Вище річна інфляція була тільки у липні 2023 року. Тоді вона складала 11,3%.
Як змінилися ціни через інфляцію
У річному вимірі (якщо порівнювати з листопадом 2023 року) споживчі ціни зросли вже на 11,2%. Тоді я у жовтні поточного року цей показник дорівнював 9,7%.
За даними Держстату, найбільше подорожчали продукти та безалкогольні напої. За листопад вони виросли у ціні на 3,9%. Водночас найбільше подорожчали такі продукти:
- яйця – на 54,6%;
- овочі – на 13,7%.
Однак є й певний спад цін. Наприклад, на 1,5% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%. Причиною тому є подорожчання тютюнових виробів на 2,0%.
Вартість одягу та взуття знизилась на 2,2%:
- взуття – на 2,7%:
- одяг – на 1,7%.
Подорожчали й різні види палива та комунальні тарифи. Вони збільшилися на 0,2%.
Також зросли ціни на такі речі:
- предмети домашнього вжитку та – на 0,3%;
- на відпочинок та культуру – на 0,2%;
- освіта – на 0,1%;
- ресторани та готелі – на 1,3%;
- різні товари та послуги – на 3,0%.
Зауважте! Крім того, охорона здоров'я подорожчала на 0,6%. Це відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 1,0%.