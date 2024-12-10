В Україні зросла річна інфляція: як це вплинуло на ціни

В Україні прискорилась річна інфляція. Вона збільшилась до 11,2%.

Що відбувається з інфляцією у листопаді 2024 року

Зокрема у листопаді 2024 року споживчі ціни зросли на 1,9%, пише 24 канал з посиланням на Державну службу статистики України.

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"Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2024 році порівняно із жовтнем 2024 році становила 1,9%, з початку року - 10,4%", — йдеться в повідомленні.

Вище річна інфляція була тільки у липні 2023 року. Тоді вона складала 11,3%.

Як змінилися ціни через інфляцію

У річному вимірі (якщо порівнювати з листопадом 2023 року) споживчі ціни зросли вже на 11,2%. Тоді я у жовтні поточного року цей показник дорівнював 9,7%.

За даними Держстату, найбільше подорожчали продукти та безалкогольні напої. За листопад вони виросли у ціні на 3,9%. Водночас найбільше подорожчали такі продукти:

яйця – на 54,6%;

овочі – на 13,7%.

Однак є й певний спад цін. Наприклад, на 1,5% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%. Причиною тому є подорожчання тютюнових виробів на 2,0%.

Вартість одягу та взуття знизилась на 2,2%:

взуття – на 2,7%:

одяг – на 1,7%.

Подорожчали й різні види палива та комунальні тарифи. Вони збільшилися на 0,2%.

Також зросли ціни на такі речі:

предмети домашнього вжитку та – на 0,3%;

на відпочинок та культуру – на 0,2%;

освіта – на 0,1%;

ресторани та готелі – на 1,3%;

різні товари та послуги – на 3,0%.

Зауважте! Крім того, охорона здоров'я подорожчала на 0,6%. Це відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 1,0%.