В Украине выросла годовая инфляция: как это повлияло на цены

В Украине ускорилась годовая инфляция. Она увеличилась до 11,2%.

Что происходит с инфляцией в ноябре 2024 года

В частности, в ноябре 2024 года потребительские цены выросли на 1,9%, пишет 24 канал со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

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"Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024 года составила 1,9%, с начала года - 10,4%", - говорится в сообщении.

Выше годовая инфляция была только в июле 2023 года. Тогда она составляла 11,3%.

Как изменились цены из-за инфляции

В годовом измерении (если сравнивать с ноябрем 2023 года) потребительские цены выросли уже на 11,2%. Тогда я в октябре текущего года этот показатель равнялся 9,7%.

По данным Госстата, больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки. За ноябрь они выросли в цене на 3,9%. В то же время больше всего подорожали такие продукты:

яйца – на 54,6%;

овощи – на 13,7%.

Однако есть и определенный спад цен. Например, на 1,5% и 1,3% снизились цены на фрукты и сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%. Причиной тому является подорожание табачных изделий на 2,0%.

Стоимость одежды и обуви снизилась на 2,2%:

обувь – на 2,7%:

одежда – на 1,7%.

Подорожали и различные виды топлива и коммунальные тарифы. Они увеличились на 0,2%.

Также выросли цены на такие вещи:

предметы домашнего обихода и – на 0,3%;

на отдых и культуру – на 0,2%;

образование – на 0,1%;

рестораны и гостиницы – на 1,3%;

различные товары и услуги – на 3,0%.

Заметьте! Кроме того, здравоохранение подорожало на 0,6%. Это произошло прежде всего за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 1,0%.