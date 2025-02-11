Міністр фінансів США приїде до України, аби обговорити рідкісноземельні метали, – Bloomberg

Раніше президент України заявив, що планує зустрітися з "серйозними людьми" з адміністрації Трампа. Це мало б статися в Україні до початку Мюнхенської конференції в п'ятницю, 14 лютого.

Тепер стало відомо, що Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Україну вже цього тижня. Про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, передає 24 Канал. Імовірно, відбудуться початкові переговори щодо забезпечення доступу США до критично важливих мінералів.

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Що відомо про візит Бессента

Бессент може стати першим членом кабінету Дональда Трампа, що відвідає Україну після заяви президента США про намір укласти угоду з Україною. Йдеться про доступ до ресурсів в обмін на військову допомогу.

Важливо! Bloomberg наголошує, що речник Білого дому відмовився коментувати ситуацію.

Натомість Зеленський в інтерв'ю Reuters сказав, що Україна відкрита до укладання "угоди" зі США, але потребує гарантій безпеки від своїх союзників як частини будь-якого врегулювання війни. Київ не пропонує "віддавати" свої ресурси, а акцентує на оформлені взаємовигідного партнерства.

Раніше радник Трампа з національної безпеки Майк Волц повідомляв, що нова адміністрація вже цього тижня планує обговорити компенсацію військової допомоги Україні шляхом партнерства щодо природних ресурсів.