Погана новина для ЄС: Китай нарощує закупівлі газу перед літньою спекою

Китай збільшує закупівлі скрапленого природного газу напередодні розпалу літнього сезону, оскільки попит на паливо зростає. Однак така активність Пекіна не на руку Європі, адже конкуренція за газ посилюється.

Чому Китай збільшує імпорт газу

Імпорт СПГ до Китаю зріс у травні після багатомісячного спаду, який спричинили перебої в постачаннях з Близького Сходу, пише Bloomberg.

За даними відстеження суден, в останній місяць весни Китай наростив поставки СПГ до 4,9 мільйона тонн, перевищивши показник за травень минулого року.

Для Пекіна це різкий розворот порівняно з попередніми місяцями. Адже у квітні обсяги імпорту СПГ обвалилися до найнижчого рівня за останні вісім років.

Тоді падіння постачань пояснювали високими цінами на газ, які підскочили після блокади Ормузької протоки на тлі війни в Ірані. Відповідно й попит впав.

Війна за участю Ірану суттєво обмежила поставки СПГ із Перської затоки, яка зазвичай забезпечує близько третини китайського імпорту цього палива,

– говорять аналітики.

Та зрештою Китай зумів частково компенсувати скорочення постачань з Катару, домовившись про газ з іншими країнами. Головними постачальниками стали:

Канада;

Оман;

Малайзія;

та Росія.

До того ж скорочення запасів газу та прогнози спекотного літа змусили газові компанії Китаю активніше виходити на ринок.

Наприклад, державна компанія Cnooc Ltd. у травні закупила кілька партій СПГ із поставкою у червні.

Тоді як Zhejiang Energy International Ltd. придбала вантаж для постачання у липні.

Однак фахівці попереджають, що посилення попиту з боку Китаю вдарить по світовому ринку газу. Конкуренція зросте й стане більш жорсткою, оскільки Європа та Азія боротимуться за вільні обсяги палива, аби зробити запаси до наступної зими.

Водночас Європа поки що відстає за темпами закупівель газу.

Дані відстеження суден показують, що середній рівень поставок за останні 30 днів упав на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року,

– підрахувало видання.

Зауважте! Протягом останнього року Китай скорочував імпорт СПГ через високі ціни, віддаючи перевагу дешевшому трубопровідному газу, а також вугіллю та відновлюваним джерелам енергії. Однак останніми місяцями внутрішні ціни на газ почали зростати, тому імпортери знову звернули увагу на СПГ.

Нагадаємо, від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану європейський газовий ринок опинився під значним тиском. Ціни на природний газ у Європі підскочили більш ніж на 70%.

Ситуацію ускладнило те, що після холодної зими європейські країни увійшли в сезон поповнення запасів зі значно спорожнілими сховищами. Уже в березні рівень заповненості газосховищ опустився нижче 30%, що стало найнижчим показником за останні чотири роки.

Одна з найбільших енергетичних компаній Європи, Equinor, попередила, що тривале блокування Ормузької протоки може мати серйозні наслідки для ЄС. Якщо перебої з постачанням газу триватимуть ще 1 – 3 місяці, європейські запаси можуть наблизитися до критичного рівня.

Водночас ситуація на ринку газу склалася не найкраща. Асоціація операторів газових сховищ INES зазначає, що постачальники не хочуть закуповувати нові партії через високі ціни та невизначеність щодо майбутнього.