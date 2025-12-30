Дрони нібито атакували резиденцію Путіна: як це вплинуло на ринок нафти

У Кремлі пообіцяли переглянути свою позицію на переговорах після того, як українські безпілотники нібито атакували резиденцію Володимира Путіна на Валдаї. Інвестори оцінили це як погіршення перспектив щодо укладення мирної угоди.

Зрештою, це вплинуло на ринок нафти. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

У вівторок, 30 грудня, ціни на нафту практично не змінилися, хоча напередодні індекси Brent і WTI зросли на понад 2%.

Інвестори оцінили погіршення перспектив укладення мирної угоди між Росією та Україною й загострення ситуації навколо Ємену.

Я думаю, що ринок знову скоригував свої очікування і не сподівається на прорив у мирних переговорах між Україною і Росією в короткостроковій перспективі,

– сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Трейдери також стежили за іншими подіями на Близькому Сході після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що американці підтримають ще один удар по Ірану, якщо Тегеран відновить програму розробки балістичних ракет або ядерної зброї.

До слова, попри нові ризики для постачання, експерти очікують, що надлишок пропозиції стримуватиме ціни. Зокрема, аналітик Marex Ед Меїр прогнозує, що в першому кварталі 2026 року ціни на нафту, ймовірно, знижуватимуться через надлишок сировини на ринку.

Цікаво! За даними Bloomberg, Індія зменшила закупівлі російської нафти через санкції. Постачання в грудні очікують на рівні 1,1 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з 2022 року.

Що відомо про геополітичну ситуацію?