В конечном итоге, это повлияло на рынок нефти. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Во вторник, 30 декабря, цены на нефть практически не изменились, хотя накануне индексы Brent и WTI выросли более чем на 2%.

Инвесторы оценили ухудшение перспектив заключения мирного соглашения между Россией и Украиной и обострение ситуации вокруг Йемена.

Я думаю, что рынок снова скорректировал свои ожидания и не надеется на прорыв в мирных переговорах между Украиной и Россией в краткосрочной перспективе,

– сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Трейдеры также следили за другими событиями на Ближнем Востоке после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что американцы поддержат еще один удар по Ирану, если Тегеран возобновит программу разработки баллистических ракет или ядерного оружия.

К слову, несмотря на новые риски для поставки, эксперты ожидают, что избыток предложения будет сдерживать цены. В частности, аналитик Marex Эд Меир прогнозирует, что в первом квартале 2026 года цены на нефть, вероятно, будут снижаться из-за избытка сырья на рынке.

Интересно! По данным Bloomberg, Индия уменьшила закупки российской нефти из-за санкций. Поставки в декабре ожидают на уровне 1,1 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с 2022 года.

Что известно о геополитической ситуации?