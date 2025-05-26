Скорочення та повернення до старих технологій: російський ринок праці перебуває у кризі
- Російський ринок праці переживає кризу через мілітаризацію економіки країни та дефіцит кадрів у промисловості.
- Російський ринок праці деградує з акцентом на військову економіку, що робить повернення спеціалістів малоймовірним.
Ринок праці в Росії перебуває в глибокій кризі. І це попри низький рівень безробіття в країні.
У Росії зростає криза на ринку праці
Річ у тім, що мілітаризація економіки у державі спричинила парадокс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
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На тлі дефіциту кадрів у промисловості (мова йде про майже два мільйони вакансій у переробці) відбуваються масові скорочення в цивільних секторах.
Суттєво постраждали такі галузі:
- ЖКГ (мінус 40 % працівників);
- культура і спорт (мінус 9 %);
- нерухомість (мінус 8 %);
- держуправління (мінус 7 %).
Причинами стали скорочення фінансування, цифровізація, скасування пільг та обмеження міграції. Проте водночас замовлення у сфері оборони стимулюють зростання в машинобудуванні, будівництві, переробці, але виснажують інші галузі.
Через санкції через повномасштабне вторгнення в Україну Росія повертається до застарілих технологій. Наприклад, ІТ-сектор скорочує персонал до 20 %, попри велику потребу в кадрах.
Після вторгнення в Україну ситуація загострилася: мобілізація, еміграція, демографічний спад і зростання зарплат у військовій сфері спричинили дефіцит кваліфікованих працівників,
– пише СЗР України.
Зауважте! Російський ринок праці деградує, тому повернення спеціалістів малоймовірне, адже ставка робиться на військову економіку, а не на модернізацію.